Eccidio di Civitella celebrazioni per l' 81esimo anniversario

In occasione dell’81esimo anniversario dell’Eccidio nazifascista di Civitella, Cornia e San Pancrazio, il Comune di Civitella in Val di Chiana, insieme a “Civitella Ricorda” e alla Pro Loco, invita tutta la comunità a partecipare a una serie di emozionanti iniziative. Un momento di riflessione e memoria per onorare il coraggio delle vite spezzate e preservare il valore della libertà. Unisciti a noi per non dimenticare.

La scuola media Margaritone ha accolto Vittoria Lammioni Lucci, superstite dell’eccidio di Civitella del 1944 - Il 14 maggio, la scuola media Margaritone di Arezzo ha accolto Vittoria Lammioni Lucci, sopravvissuta all'eccidio di Civitella del 1944.

SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 27 | 28 | 29 GIUGNO 2025 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA Ecco il programma delle iniziative per l'81° anniversario dell'Eccidio di Civitella, per ricordare le vittime e rinnovare il nostro impegno per la pace, la giustizia

Eccidio di Civitella, celebrazioni per l'81esimo anniversario; Da Civitella a San Pancrazio: 200 studenti alla Marcia per la pace; Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini.

