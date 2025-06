Eccellenza Alla Civitanovese servono forze nuove

Eccellenza alla Civitanovese: il "Club Rossoblù Umberto Traini" apre le porte a nuove prospettive, sottolineando che l’unica via percorribile è facilitare l’ingresso di ipotesi societarie fresh. Un segnale forte di rottura tra il patron Profili e il tifo più moderato, che ora si trova a dover riconsiderare il proprio sostegno. Il messaggio recita...

"Non si intravedono altre soluzioni se non facilitare l'ingresso di nuove ipotesi societarie". È la presa di posizione da parte del "Club Rossoblù Umberto Traini" sulle vicende societarie legate alla Civitanovese. Si tratta di una novità e di un chiaro segnale di rottura tra il patron Profili e quell'espressione del tifo più moderato che prima d'ora aveva sempre dichiarato di "essere al fianco della società". Stavolta il messaggio recita tutt'altro: "a nostro modo di vedere, l'attuale proprietà – scrive il Club in un post – crede di poter fare tutto da sola, senza ascoltare i consigli. Così facendo, reitera gli errori fatti durante lo scorso campionato, con scelte tecniche e gestionali sbagliate".

