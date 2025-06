È ufficiale | Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa per la stagione del ritorno in serie A

Da oggi, il Pisa ha un nuovo punto di riferimento: Alberto Gilardino, ex campione del mondo, è ufficialmente il nuovo allenatore per la stagione del grande ritorno in Serie A. Con una carriera ricca di successi tra categorie professionistiche e un passato da protagonista, Gilardino porta entusiasmo e competenza sulla panchina nerazzurra. È arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo emozionante: il futuro del Pisa inizia ora.

PISA – Da oggi è ufficiale. Alberto Gilardino è l’allenatore del Pisa per la stagione del ritorno in serie A. L’ex campione del,ondo a partire dalla prossima stagione si siederà dunque sulla panchina nerazzurra dopo aver allenato in tutte le categorie professionistiche passando da Pro Vercelli, Siena e Genoa; con i rossoblù ha conquistato anche un campionato cadetto, centrando poi la salvezza nella massima serie nella stagione successiva. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo anno. Nei prossimi giorni sarà comunicata la composizione dello staff tecnico da lui guidato e la data della presentazione ufficiale alla stampa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

