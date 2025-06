È tutto vero fumata bianca in arrivo | Immobile torna in Serie A

Ciro Immobile si prepara a vivere un nuovo capitolo in Serie A, lasciando il Besiktas per approdare al Bologna. Dopo settimane di rumors e voci insistenti, la fumata bianca sembra ormai vicina: il giocatore ha dato l’assenso definitivo, aprendo la strada a un ritorno attesissimo. La sua esperienza e il suo talento saranno fondamentali per i rossoblù, che puntano a rilanciarsi con un attaccante di assoluto livello. La serie A sta per scrivere un nuovo emozionante capitolo.

Ciro Immobile si prepara a far ritorno in Serie A. Come confermato nelle ultime ore, l'ex attaccante della Lazio è pronto ad abbracciare l'inizio di una nuova avventura in Italia e dire addio al Besiktas. Si attende la conferma dopo l'apertura totale del giocatore Arrivano totali conferme sul possibile passaggio di Immobile dal Besiktas al Bologna. L'ex attaccante della Lazio, infatti, ha aperto totalmente al trasferimento in maglia rossoblù, e le due società sarebbero già a lavoro per limare gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca. Ritorno in Serie A ormai a un passo, con Italiano pronto ad abbracciare il suo nuovo centravanti.

Calciomercato Bologna, Immobile apre ai rossoblu. Cosa manca per la fumata bianca? - Il calciomercato del Bologna si infiamma con l'apertura di Ciro Immobile, che sembra pronto a tornare in Italia e indossare la maglia rossoblù.

