È troppo difficile Kate Middleton le voci dei tabloid dopo l’ennesima assenza in pubblico

Le voci dei tabloid si fanno sempre più insistenti su Kate Middleton, la principessa del Galles. Dopo un periodo di rassicurazioni sullo stato di salute del re Carlo III e della famiglia reale, l’attenzione torna su di lei, che ha recentemente vissuto un’assenza prolungata in pubblico. Cresce l’apprensione tra i sudditi britannici, ansiosi di conoscere le sue condizioni e il suo ritorno agli impegni ufficiali, perché la salute di Kate è un simbolo di stabilità per tutta la monarchia.

Cresce l’apprensione in Gran Bretagna per le condizioni di salute della famiglia reale. Dopo le rassicurazioni relative al re Carlo III, ancora in cura per un tumore alla prostata diagnosticato circa un anno fa, adesso l’attenzione si sposta nuovamente su Kate Middleton. La principessa del Galles, che nei mesi scorsi aveva mostrato segni di ripresa e un ritorno graduale agli impegni ufficiali, ha infatti destato nuove preoccupazioni con la sua assenza al Royal Ascot, l’evento ippico per eccellenza della nobiltà britannica e tra i momenti mondani più attesi dell’anno. L’assenza della futura regina, proprio in un contesto così simbolico, non è passata inosservata e ha riacceso le voci su un possibile peggioramento delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: kate - middleton - assenza - troppo

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà.

Kate Middleton, è stato troppo: altre indiscrezioni drammatiche | .it; Kate Middleton, preoccupa la sua assenza: «Le ultime uscite sono state troppo pesanti per lei»; “Kate? Le ultime uscite sono state troppo pesanti per lei”: l’assenza ad Ascot e quel….

Kate Middleton, «Le ultime uscite sono state troppo pesanti per lei». Preoccupa la sua assenza - Improbabile che Kate Middleton si presenti nuovamente in pubblico a breve. Da msn.com

Torna la paura per Kate Middleton: “Tutto questo è stato troppo per lei” - Torna la paura per Kate Middleton, assente ad Ascot: la principessa ha preteso troppo dal suo fisico dopo la malattia. msn.com scrive