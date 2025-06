È stato catturato Jose Adolfo Macias il criminale più ricercato dell’Ecuador

La cattura di Jose Adolfo Macias, il criminale più ricercato dell’Ecuador e leader della gang Los Choneros, segna un momento cruciale nella lotta alla criminalità nel paese. Daniel Noboa, appena eletto presidente, ha annunciato con soddisfazione l’arresto di questo pericoloso latitante, rintracciato in un bunker nascosto. Una vittoria significativa che rafforza l’impegno dello Stato contro le attività illecite e la violenza. La sfida ora è mantenere questa vittoria duratura e stabilire un futuro di legalità.

L’uomo più ricercato dell’ Ecuador Daniel Noboa ha vinto le presidenziali in Ecuador e capo della gang Los Choneros, Jose Adolfo Macias, è stato catturato mercoledì, secondo quanto dichiarato dal presidente del Paese, Daniel Noboa. Fito è stato catturato in un bunker nascosto sotto a una casa, nella stessa provincia in cui all’inizio degli anni Ottanta era nata la banda criminale Los Choneros, dedita al narcotraffico e ad altre attività criminali, di cui è considerato il capo. Si ritiene che fu sotto la sua guida che la banda si affermò definitivamente nel traffico internazionale di cocaina, grazie a un’alleanza con il cartello messicano di Sinaloa, uno dei più potenti al mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È stato catturato Jose Adolfo Macias, il criminale più ricercato dell’Ecuador

