È stata trovata nel Mar Mediterraneo per la 1^ volta dopo 2 secoli | pensavamo fosse sparita per sempre | La scoperta di due sub

una catena si spezza, l'intero ecosistema rischia di collassare. La recente scoperta di un banco di 200 statua nel Mar Mediterraneo, dopo due secoli, ci ricorda quanto sia fragile e prezioso il nostro patrimonio marino. È un monito a preservare questi tesori nascosti, custodi di biodiversità e equilibrio planetario, prima che scompaiano per sempre.

Due sub hanno avvistato per la prima volta vicino alla Sicilia qualcosa che non era mai stata avvistata prima di quel momento. Gli equilibri marini sono la linfa vitale del nostro pianeta, un sistema complesso e interconnesso che regola il clima, produce ossigeno e sostiene una biodiversità straordinaria. Ogni organismo, dal microscopico fitoplancton alle gigantesche balene, svolge un ruolo cruciale nella catena alimentare marina. Se un anello di questa catena viene compromesso, le ripercussioni si estendono a cascata. La salute degli oceani è fondamentale anche per l'uomo, non solo per le risorse alimentari che ci forniscono, ma anche per la loro capacità di assorbire anidride carbonica, mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici.