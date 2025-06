È sempre Osimhen il nodo del Napoli anche Darwin Nunez dipende da lui Gazzetta

Osimhen rimane il fulcro delle trattative estive del Napoli, un nodo difficile da sciogliere per il club. La sua decisione potrebbe influenzare anche il futuro di Darwin Nunez e altri colpi di mercato. De Laurentiis spera nel sì dell’attaccante nigeriano, che al momento riflette sulla proposta dell’Al Hilal, mentre la società prepara le mosse finali. La strada verso il mercato si fa sempre più intricata, e tutto dipende dal sì di Osimhen.

Ossessione Osimhen. C'è sempre lui sulla strada del Napoli. De Laurentiis vorrebbe incassare al pi presto i 75 milioni della clausola ma Victor non ha ancora accettato l'offerta mostre (40 milioni l'anno) dell'Al Hilal la squadra di Inzaghi. Ora se ne sta in vacanza, De Laurentiis spera che sia lui a finanziare l'acquisto dell'uruguaiano del Liverpool. Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Per arrivare sino a Liverpool, esistono varie strade (chiaramente): il Napoli può permettersi di attraversarle come vuole, però c'è un limite che bisogna porsi e in attesa di affondare il colpo magari varrà la pena di capire come butta il vento dalle parti di Lagos.