È morto per un’operazione al ginocchio | shock a Buenos Aires per la scomparsa del giovane calciatore Camilo Nuin

Siamo profondamente sconvolti dalla perdita di Camilo Nuin, giovane talento promettente del calcio argentino. La tragica scomparsa di questo brillante centrocampista durante un intervento al ginocchio ha lasciato senza parole la comunitĂ di Buenos Aires, che si stringe intorno alla famiglia e ai compagni di squadra in questo momento di dolore. La sua passione e il suo spirito resteranno vivi nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Una tragedia inspiegabile ha sconvolto il calcio argentino e la comunitĂ di Buenos Aires: Camilo Ernesto Nuin, 18 anni, centrocampista del Club AtlĂŠtico San Telmo, è morto mercoledĂŹ 25 giugno durante un’operazione chirurgica al ginocchio. L’intervento, programmato da mesi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, si è trasformato in un incubo. A confermare il decesso è stato lo stesso club in un comunicato intriso di dolore: “Siamo al fianco della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi colleghi in questo momento difficile. Il club resterĂ chiuso oggi in segno di lutto.” A raccontare la sequenza drammatica è il padre del ragazzo, distrutto dal dolore: “ Ridevamo mentre gli mettevamo il camice per entrare in sala operatoria, lo aveva messo al contrario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it