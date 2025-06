È morta per il caldo Tragedia in spiaggia | Antonietta era in vacanza con la famiglia

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Torino di Sangro, dove Antonietta, in vacanza con la famiglia, ha perso la vita a causa del caldo estremo. Il sole splendeva e l’atmosfera sembrava idilliaca, ma il caldo insostenibile ha avuto conseguenze drammatiche. Questa tragica vicenda ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione ai segnali del nostro corpo e alla sicurezze durante le ondate di calore.

Il grande caldo che sta colpendo l’Italia con temperature altissime ha fatto una vittima. La tragedia è avvenuta ieri sulla spiaggia di Torino di Sangro, in Abruzzo. A perdere la vita una donna che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme ai propri familiari. Aveva viaggiato da Bomba (Chieti). In spiaggia il sole splendeva e la giornata sembrava perfetta. Nessuno poteva immaginare il triste epilogo. La donna si è accasciata sul lettino senza un lamento, sotto gli occhi increduli dei presenti. “Troppo caldo in spiaggia, 83enne muore sul lido”, scrive il quotidiano Il Centro. La vittima è una turista originaria del Trentino, di nome Antonietta Di Iulio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: spiaggia - caldo - tragedia - vacanza

#Jesolo – Tragedia in spiaggia, turista tedesco muore mentre passeggia sul bagnasciuga Una tranquilla passeggiata sul bagnasciuga si è trasformata in tragedia, nel primo pomeriggio di oggi, sul litorale di Jesolo. Un turista tedesco di 79 anni, in vacanza con Vai su Facebook

Troppo caldo in spiaggia: 83enne muore sul lido; Alba Adriatica, auto piomba in spiaggia: quattro feriti. Alla guida un anziano di 83 anni; Muore in spiaggia a Bibione una bambina di otto anni.

Cellole, malore fatale in spiaggia: secondo caso in 7 giorni - Stavolta, il teatro è stato il tratto di spiaggia antistante Baia Felice, nel territorio ... ilmattino.it scrive

Tragedia in spiaggia a Fermo. Si tuffa in mare e muore. Era in vacanza con la famiglia - MSN - L’82enne si trovava in vacanza con la famiglia nel villaggio turistico Verde Mare e aveva prenotato un alloggio fino al 24 ... Lo riporta msn.com