È lui l’allenatore giusto

Il Pisa punta decisamente in alto con la scelta di Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Giuseppe Corrado ha spiegato che la decisione è frutto di un'attenta valutazione delle sue qualità tecniche, tattiche e umane, fondamentali per affrontare questa nuova avventura in Serie B. Una scelta che promette entusiasmo e rinnovamento, portando il club verso traguardi ambiziosi e una crescita costante. Un cambio di passo che potrebbe fare la differenza nel cammino della squadra.

Giuseppe Corrado ha annunciato mister Alberto Gilardino. Il presidente del Pisa lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata a Malpensa24: "Abbiamo puntato su un allenatore che ha le caratteristiche tecniche, tattiche, di carattere e umane adatte per guidare una squadra neopromossa come la nostra. Abbiamo scelto Gilardino, lo abbiamo considerato il conduttore giusto per una squadra che affronterà un campionato diverso dallo scorso anno". Un messaggio chiaro, un nome fortemente voluto e scelto dalla proprietà, che ha puntato forte sul "violino" di Biella. In particolar modo, il presidente ha parlato di ciò che si aspetta dalla squadra nel prossimo campionato: "Non deve perdere niente delle valenze che ci hanno contraddistinto nello scorso campionato, ma aggiungere qualcosa di nuovo, per un campionato diverso.

