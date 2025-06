E la pilota donna? la domanda che fa infuriare Hegseth dopo attacco a Iran – Video

Durante una conferenza al Pentagono, la domanda su una pilota donna sui bombardieri B-2 ha scatenato l'ira di Pete Hegseth. Un piccolo dettaglio che ha acceso un dibattito più ampio sulla rappresentanza e le sfide delle donne nelle forze armate. Scopri come questa domanda abbia scosso i piani istituzionali e cosa rivela sul cambiamento sociale in atto. Continua a leggere per esplorare ogni sfumatura di questa vicenda.

(Adnkronos) – Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, nella conferenza al Pentagono sugli effetti dell'attacco americano ai siti nucleari iraniani si infiamma quando una giornalista fa notare che, nelle dichiarazioni, non è stato fatto riferimento alla presenza di una pilota donna sui bombardieri B-2. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

