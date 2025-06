È iniziata l'era degli insetti spia | cosa sappiamo sul drone zanzara che può spiare chiunque

Negli ultimi decenni, i micro-droni hanno fatto passi da gigante, passando da semplici prototipi a sofisticate "insetti spia" capaci di sorvegliare in modo invisibile. Dalla Guerra Fredda alla biomimetica, queste tecnologie stanno ridefinendo il nostro concetto di privacy e sicurezza. Ma quanto possiamo fidarci di questi occhi invisibili che volano tra noi? Continua a leggere per scoprire le sorprendenti evoluzioni e le implicazioni etiche di questa rivoluzione tecnologica.

Dalla Guerra Fredda alla biomimetica: i micro-droni sempre più sofisticati stanno rivoluzionando il campo della sorveglianza e minacciando la privacy globale. La loro storia è lunga e parte dagli anni '70 quando la Cia aveva creato il prototipo di un libellula robotica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È iniziata l’era degli insetti spia: cosa sappiamo sul drone zanzara che può spiare chiunque; Sembra uno strano insetto: ecco invece di cosa si tratta.

