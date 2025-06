È inaccettabile Affari Tuoi la denuncia di Rita Dalla Chiesa | scoppia il caso chiesti provvedimenti

Il piccolo Gennarino, il vivace Jack Russell che fa impazzire il pubblico di "Affari tuoi", continua a rubare la scena e i cuori degli spettatori. La sua simpatia contagiosa ha generato un autentico fenomeno social, creando un'onda di commenti e condivisioni che testimoniano il suo successo. Ma dietro l'adorabile musetto si nasconde anche una polemica inattesa, che sta scuotendo il mondo dello spettacolo. Ecco cosa sta succedendo...

La simpatia di Gennarino, il piccolo Jack Russell che accompagna quotidianamente Stefano De Martino nel celebre quiz show Affari tuoi, ha conquistato milioni di telespettatori. Con il suo musetto vispo e la capacità di rubare la scena in pochi secondi, è diventato in breve tempo una delle mascotte più amate della televisione italiana. Ogni sua apparizione è commentata in tempo reale sui social, in particolare su X, dove si è creato un vero e proprio fanclub digitale del cane-pacchista. Tuttavia, l’idillio tra pubblico e cucciolo rischia di incrinarsi per l’intervento, tanto deciso quanto inaspettato, di Rita Dalla Chiesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it