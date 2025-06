E Giani premia il padre di Goldrake Il prestigioso Pegaso a Go Nagai

Lucca Comics & Games partner del Padiglione Italia a Osaka sarà tra i protagonisti nella settimana della Regione Toscana dal 14 al 19 luglio: eventi, ospiti e un’installazione per celebrare i legami tra Giappone e cultura italiana. Due momenti significativi per la cultura del fumetto nel mondo, organizzati da Lucca Comics & Games, sono in programma all’ Expo Osaka 2025, nella settimana dedicata alla Regione Toscana. Il leggendario maestro Go Nagai (foto), creatore di personaggi come Mazinga, Goldrake e Devilman, riceverà il 14 luglio il Premio Pegaso alla Cultura della Regione Toscana, consegnato dal presidente Eugenio Giani: lo stesso Giani dialogherà col popolarissimo sensei sull’influenza di Dante Alighieri nel suo lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E Giani premia il padre di Goldrake. Il prestigioso “Pegaso“ a Go Nagai

