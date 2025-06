È assurdo che la libertà della scienza venga difesa dall' autorità religiosa e non dalle istituzioni laiche

È sorprendente come, in un’epoca di crescenti pressioni politiche, la difesa della libertà scientifica provenga più spesso da voci inattese che dalle istituzioni laiche. La Pontificia Accademia delle Scienze ha recentemente pubblicato un documento che, andando oltre le semplici esortazioni, affronta con coraggio e chiarezza le sfide alla ricerca, dimostrando che la tutela della scienza può venire anche da fonti imprevedibili, suscitando riflessioni sulla reale natura del dialogo tra fede e conoscenza.

È un fatto degno di nota, e non meno che sconcertante, che la più chiara e articolata difesa della libertà scientifica in una congiuntura di crescenti pressioni politiche non sia giunta da una delle grandi istituzioni scientifiche laiche, ma da una voce insospettabile: quella della Pontificia Accademia delle Scienze. Il documento diffuso dall’Accademia non si limita a generiche esortazioni alla difesa del sapere, ma affronta in modo diretto e sistemico le minacce attuali all’autonomia della scienza, riconducendole a un più ampio indebolimento dei principi fondamentali su cui si fonda il sapere moderno: la libertà di indagine, la trasparenza del processo di revisione, l’indipendenza delle istituzioni accademiche, la necessità di un confronto aperto fra pari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it