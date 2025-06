È ancora possibile fare film western oggi? Ci pensa Ari Aster

Il genere western, un tempo simbolo di avventure epiche e codici morali distillati nel selvaggio West, potrebbe sembrare un’epoca passata. E invece, Ari Aster, maestro dell’inquietudine e della tensione psicologica, ha deciso di rinnovare questa tradizione con un approccio innovativo. Nel 2025, il regista classe 1986 si prepara a portare una nuova luce sul genere, dimostrando che anche i classici possono rivivere sotto una prospettiva sorprendente e disturbante, pronto a rivoluzionare il modo di raccontare il west.

Classe 1986, laureato nel 2011 con il cortometraggio The Strange Thing About the Johnsons, Ari Aster è il regista dell'estremo e dell'inquietante violenza. Film come Midsommar ed Hereditary sono testimonianza di quanto sia importante per Aster il peso psicologico e la tensione all'interno delle proprie opere. Nel 2025 lo sceneggiatore s'imbarca in una nuova avventura con un progetto ambizioso che ha l'obiettivo di portare una nuova luce sul genere western. Il successo e l'eredità del genere western: Eddington di Ari Aster. Eddington, scritto e diretto da Ari Astar, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes e uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 18 Luglio.