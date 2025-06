E’ ancora lecito difendersi o serve il permesso di sopravvivere?

Se un cittadino si trova costretto a difendersi, perché il suo diritto alla sicurezza non dovrebbe essere riconosciuto e tutelato? È ora di riflettere su un sistema che sembra penalizzare chi mette in primo piano la propria vita e quella dei propri cari, riducendo la legittima difesa a un reato. La giustizia deve tornare a essere un baluardo di equità, non uno strumento di persecuzione.

Ogni volta che leggo di un cittadino messo sotto processo per aver difeso se stesso, la propria famiglia o i propri beni, un'ondata di rabbia mi assale. Spesso questi processi si svolgono in nome della giustizia, ma ciò che emerge è una distorsione della stessa, dove chi ha il coraggio di difendersi diventa il colpevole. Accuse come quella di omicidio colposo, quando un rapinatore viene ucciso, sembrano quasi un paradosso giuridico. Se un cittadino è in regola con la legge, possiede un porto d'armi e l'arma è legalmente detenuta, allora ha il diritto di proteggere la propria vita e quella dei propri cari.

