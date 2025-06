Duplice omicidio Villa Pamphili il monolocale a Campo de’ Fiori e il mistero del trolley | si cerca nel Tevere

Nel cuore pulsante di Roma, tra misteri irrisolti e segreti celati, si apre un nuovo capitolo nel caso Kaufmann. L’individuazione di un appartamento a Campo de’ Fiori e il ritrovamento di un trolley nel Tevere sollevano domande inquietanti: cosa nascondeva questa dimora segreta? Le indagini si intensificano, e il destino di chi ha incrociato le sue strade si fa sempre più oscuro. La verità potrebbe essere molto più vicina di quanto immaginiamo...

Un appartamento segreto nel cuore di Roma: nuova svolta nel caso Kaufmann. Il caso del duplice omicidio di Villa Pamphili si arricchisce di un nuovo, inquietante tassello. Gli inquirenti hanno individuato un appartamento nel centro di Roma, precisamente in zona Campo de’ Fiori, dove Francis Kaufmann, noto anche con lo pseudonimo di Rexal Ford, avrebbe vissuto per circa un mese nell’aprile scorso insieme ad Anastasia Trofimova e alla figlia Andromeda, ritrovate poi senza vita il 7 giugno nel parco capitolino. La testimonianza del proprietario e il mistero del soggiorno non pagato. Secondo quanto riportato dagli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, è stato ascoltato il proprietario del piccolo appartamento, un monolocale nel cuore della movida romana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Duplice omicidio Villa Pamphili, il monolocale a Campo de’ Fiori e il mistero del trolley: si cerca nel Tevere

In questa notizia si parla di: duplice - omicidio - villa - pamphili

Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità .

Rivelazione di «Open»: mentre Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è in carcere ad Atene, qualcuno lo sta aiutando a far sparire le tracce delle sue frodi da Imdb, il database di Amazon che è il punto di riferimento per i cinefili. Vai su Facebook

Duplice omicidio villa Pamphili, scontro diplomatico sull'estradizione di Kaufmann #villapamphili https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/villa-pamphili-scontro-diplomatico-estradizione-kaufmann_100226864-202502k.shtml… Vai su X

Omicidi Villa Pamphilj, le tappe delle indagini; Villa Pamphili, scontro diplomatico sull'estradizione di Kaufmann; Omicidi a Villa Pamphili, la madre di Anastasia Trofimova: «Mia figlia aveva una carriera brillante qui in Russia, ha lasciato il lavoro per andare a vivere con Rexal Ford, che l’ha isolata da tutti.

Duplice omicidio villa Pamphili, scontro diplomatico sull'estradizione di Kaufmann - Si preannuncia uno "scontro" diplomatico a 4, Italia, Stati Uniti, Russia, con al centro la Grecia a cui compete decidere sull'estradizione di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. msn.com scrive

Si cerca nel Tevere il trolley delle vittime di Villa Pamphili - Un trolley trascinato per le strade di Roma da Francis Kaufmann alla vigilia della sua fuga in Grecia che all'interno potrebbe contenere effetti personali di Anastasia e Andromeda, mamma e figlia ... Come scrive ansa.it