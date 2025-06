Dumfries-Acuna rissa durante Inter-River Plate | cosa è successo – Video

Durante la recente sfida tra Inter e River Plate, le tensioni sono scoppiate tra Denzel Dumfries e Marcos Acuna, scatenando una rissa accessa che ha attirato l’attenzione di tutti. In un clima di grande adrenalina, i due calciatori sono finiti nel mirino delle telecamere, regalando momenti di forte emozione e nervosismo. Ma cosa è successo realmente in quell’istante? Ecco il racconto dettagliato di uno dei episodi più discussi della partita.

(Adnkronos) – Rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuna durante Inter-River Plate. Nell'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri di Chivu grazie alla vittoria andata in scena nella notte di oggi, giovedì 26 giugno, non sono mancati momenti di nervosismo. Uno dei duelli più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: dumfries - acuna - rissa - durante

