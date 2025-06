Dumfries-Acuna rissa durante Inter-River Plate | cosa è successo – Video

Durante l'incontro tra Inter e River Plate, un episodio di grande tensione ha scosso il match: la rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuña. Un momento di nervosismo che ha acceso gli animi e attirato l'attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio, lasciando tutti con il fiato sospeso. Scopriamo cosa è successo esattamente in questo episodio che ha fatto parlare il mondo del calcio.

(Adnkronos) – Rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuna durante Inter-River Plate. Nell’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri di Chivu grazie alla vittoria andata in scena nella notte di oggi, giovedì 26 giugno, non sono mancati momenti di nervosismo. Uno dei duelli più interessanti del match è stato quello andato in scena sulla fascia destra tra l’esterno nerazzurro Dumfries e il terzino argentino Acuna, tornato al River Plate dopo l’esperienza al Siviglia, con cui ha vinto un’Europa League battendo in finale, nel 2023, la Roma di José Mourinho. 🔗 Leggi su Seriea24.it

