Duello di mercato tra Milan e Napoli per un attaccante top | rossoneri ormai defilati

Il mercato estivo si accende con un duello tra Milan e Napoli per il talentuoso Darwin Núñez, il calciatore uruguaiano del Liverpool. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un attaccante di livello internazionale per rinforzare le offensive e puntare a obiettivi ambiziosi nella prossima stagione. Con il possibile coinvolgimento di altri club, la corsa al 23enne si fa sempre più incalzante. Chi avrà la meglio in questa sfida?

Napoli e Milan, ma non solo, si stanno contendendo Darwin Núñez, l’attaccante uruguaiano del Liverpool. Entrambe le squadre hanno bisogno di comprare un attaccante di livello per rinforzare i propri reparti offensivi in vista della prossima stagione e affiancarli ai già presenti Romelu Lukaku e Santiago Giménez. Stando a quanto riportato ultimamente da Matteo Moretto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

