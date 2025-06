Due stupidi su una barca | da Cesenatico al Gargano e ritorno su una piccola imbarcazione a vela

Due amici audaci, armati solo di coraggio e una piccola barca a vela chiamata Azulu, hanno attraversato il cuore dell'Adriatico, partendo da Cesenatico il 31 maggio e navigando verso il suggestivo Gargano per poi tornare indietro. In 15 giorni di avventure e sfide, hanno scritto una storia di passione e amicizia che culmina con l’approdo sulla spiaggia di Ponente, davanti al Circolo Vela Cesenatico, un ritorno che celebra lo spirito libero del mare.

Sono partiti il 31 maggio da Cesenatico su una piccola barca a vela di nome Azulu, e hanno navigato per 15 giorni lungo la costa adriatica fino al Gargano, poi sono tornati alla base, e il 25 giugno scorso sono approdati sulla spiaggia di Ponente, davanti al Circolo Vela Cesenatico da dove erano.

