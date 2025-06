Due piste per la Maceratese Piacciono De Grazia e Cecere

La Maceratese punta su due giovani talenti per rinforzare la rosa: De Grazia e Cecere, quest’ultimo portorecanatese con un promettente passato in Serie C al Picerno. La scelta di investire su giocatori locali e di prospettiva rispecchia la strategia del club di valorizzare il territorio e puntare sul futuro. Con questi profili, la società ha intenzione di compiere un ulteriore passo avanti nel campionato di Serie D, dando spazio ai giovani che vogliono emergere.

La Maceratese ha messo nel mirino il centrocampista portorecanatese Simone Cecere, classe 2005 e nell’ultima stagione al Picerno (Serie C) dove vanta 4 presenze. Si tratta di un giocatore che rientra appieno nell’identikit voluto dal dg Stefano Serangeli e dal diesse Nicolò De Cesare, cioè giocatori giovani, della zona, che hanno ampi margini di crescita ai quali viene offerta l’occasione di mettersi in mostra in serie D, a due passi da casa. Cecere è stato ceduto nel 2022 alla Spal e da allora ha maturato una serie di esperienze in Italia: ha infatti giocato anche con Casarano, Fidelis Andria, Nocerina e Picerno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Due piste per la Maceratese. Piacciono De Grazia e Cecere

