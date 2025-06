Due nuove telecamere termiche per l' individuazione dei principi d' incendio sul Monte Serra

Due innovative telecamere termiche sono state installate sul Monte Serra per individuare tempestivamente i principi d'incendio boschivo. Dal 21 giugno, il sistema di videosorveglianza Aib 'Occhi del Bosco', gestito dal Centro intercomunale di Protezione Civile di Calci, si rafforza con strumenti tecnologici avanzati, garantendo una risposta pi√Ļ rapida ed efficace per proteggere il nostro patrimonio naturale. Questa innovazione rappresenta un passo significativo nella prevenzione e nella tutela ambientale.

Il periodo a rischio per lo sviluppo incendi boschivi è scattato il 21 giugno scorso, su tutto il territorio regionale, ed il sistema di videosorveglianza Aib 'Occhi del Bosco' del Centro intercomunale di Protezione Civile di Calci si presenta ulteriormente potenziato, con strumenti tecnologici.

