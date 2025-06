Due cataloghi per raccontare l’anno vasariano ad Arezzo la presentazione nel giorno della chiusura ufficiale delle celebrazioni

In un’occasione speciale come questa, due cataloghi illustrano l’intera celebrazione del 450° anniversario della morte di Giorgio Vasari ad Arezzo. Un viaggio tra percorsi, esposizioni e iniziative che raccontano la vita e l’eredità del grande artista nel suo territorio natale. Domani, venerdì 27 giugno alle 18.00, presso la Sala CaMu nel Palazzo della Fraternita, si chiude ufficialmente questo straordinario capitolo di storia culturale.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Convergono in due cataloghi tutte le iniziative promosse da Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze e Provincia di Arezzo con Fondazione Guido D’Arezzo - tra percorsi, itinerari e esposizioni - per comporre il quadro della vita e dell’attività artistica di Giorgio Vasari, n ella sua città natale, in occasione dei 450 anni dalla morte. Domani, venerdì 27 giugno alle 18.00 presso la Sala CaMu nel Palazzo della Fraternita dei Laici (Piazza Grande, Arezzo) si terrà la presentazione dei volumi che concludono ufficialmente le celebrazioni vasariane, editi da Mandragora: “Itinerari Vasariani. 🔗 Leggi su Lanazione.it