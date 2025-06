Due auto si schiantano in paese | ragazzina portata all' ospedale pediatrico

Un grave incidente si è verificato mercoledì sera a Rodengo Saiano, coinvolgendo due auto in via Don Gian Battista Salvi. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazzina di 13 anni e una donna di 42, entrambe trasportate d'urgenza all'ospedale pediatrico per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento: un episodio che ha sconvolto l'intera comunità e richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale.

Mercoledì sera poco dopo le 19, in via Don Gian Battista Salvi a Rodengo Saiano, due auto si sono scontrate in un impatto la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui una ragazza di 13 anni e una donna di 42, entrambe. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - schiantano - paese - ragazzina

Auto si schiantano all'incrocio, una si ribalta: due feriti - Un preoccupante incidente ha scosso Capriolo questa mattina, martedì 13 maggio, quando due auto si sono schiantate all'incrocio tra via Faletti e la Spbs469, causando il ribaltamento di un veicolo.

L’incredibile mattanza continua. Auto che si sbriciolano le une contro le altre. Ma è normalissimo: in questo contesto politico la strage non si può fermare. Basti pensare che Codice della Strage è stato soprannominato da tutti gli attivisti e gli analisti il nuovo dis Vai su Facebook

Rodengo, due auto si schiantano in paese: ragazzina portata all'ospedale pediatrico; Auto si schianta su quattro macchine parcheggiate e travolge una ragazza a piedi: grave una 19enne; Catania, auto si schianta contro un muro: muore bimba di 15 mesi.

Due auto si schiantano in paese: ragazzina portata all'ospedale pediatrico - A destare maggiore preoccupazione sono state le condizioni della 13enne, trasportata in codice giallo all’ospedale Pediatrico del Civile di Brescia. Da bresciatoday.it

Abbadia, tre giovani si schiantano in auto sulla Sp72. Grave una 13enne - Grave una 13enne La ragazzina, residente a Lecco, è ricoverata in prognosi riservata al Manzoni. Scrive ilgiorno.it