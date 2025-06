due arresti a catania per spaccio di crack e cocaina

Due arresti a Catania scuotono il quartiere San Cristoforo: la Polizia di Stato ha smascherato un'intensa attività di spaccio di crack e cocaina, colpendo duramente una rete criminale. Durante un blitz mirato, due uomini sono stati catturati in flagranza di reato, segnando un importante passo nella lotta contro il traffico di droga. Per scoprire tutti i dettagli di questa operazione, continua a leggere su DayItalianews.

Operazione della Squadra Mobile nel quartiere San Cristoforo. Due uomini di Catania, rispettivamente nati nel 1984 e nel 1989, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di crack e cocaina ai fini di spaccio. I due sono stati colti in flagranza di reato durante un'operazione condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania. Perquisizione mirata in un immobile già noto alle forze dell'ordine. L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività costanti di contrasto allo spaccio di droga nella città. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione in un'abitazione situata nel quartiere San Cristoforo, già in passato teatro di operazioni antidroga che hanno portato a sequestri e denunce.