Due aree verdi per ridare vitalità al borgo colpito dall' alluvione | Un ritorno alla quotidianità sicura

Due oasi di vitalità sono state restituite al cuore del Borgo Durbecco, duramente colpito dall’alluvione. In occasione della serata inaugurale dei “Martedì d’estate” a Faenza, l’amministrazione comunale ha riscoperto due splendide aree verdi in piazza Lanzoni, simbolo di rinascita e speranza. Questi spazi, incastonati tra corso Europa e il Ponte delle Grazie, rappresentano un nuovo capitolo di sicurezza e quotidianità ritrovata per tutta la comunità.

