DS N°8 come va l' ammiraglia elettrica da 750 km di autonomia

Scopri la DS N1768, l’ammiraglia elettrica del marchio premium francese, capace di raggiungere ben 750 km di autonomia. Perfetta per i lunghi viaggi, questa vettura si distingue per il comfort superiore e la tecnologia all’avanguardia. Ma come va nel concreto? Ecco tutto ciò che devi sapere sulla sua performance, qualità e innovazione.

La nuova ammiraglia del marchio premium francese si fa apprezzare per il comfort nei lunghi viaggi e l'autonomia notevole della sua versione Long Range. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - DS N°8, come va l'ammiraglia elettrica da 750 km di autonomia

DS svela la sua ammiraglia elettrica e promette fino 750 km di autonomia elettrica - MSN - Il brand francese, seppur ancora camuffata, ha rilasciato le prime immagini dell’ammiraglia che debutterà nel 2025. Da msn.com

DS N°8, ammiraglia elettrica del Marchio di lusso francese di Stellantis - DS N°8 è la nuova ammiraglia elettrica del Marchio di lusso francese prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. informazione.it scrive