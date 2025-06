Droni sparati dall' artiglieria | cosa c' è dietro l' ultima mossa del Dragone

La Cina rivoluziona il campo di battaglia con un'innovativa tecnologia: droni sparati dall'artiglieria, una mossa strategica che potrebbe cambiare le regole del gioco militare. Questo avanzato sistema, noto come C-232, promette di rafforzare notevolmente la capacità di sorveglianza e attacco, offrendo un vantaggio decisivo in combattimento. Scopriamo insieme come questa rivoluzione tecnologica si inserisce nella nuova era della guerra moderna.

La Cina ha testato con successo una nuova tecnologia che potrebbe trasformare la guerra moderna e garantirle un importante vantaggio in fase di combattimento. Ecco l'interessante meccanismo lancia droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Droni sparati dall'artiglieria: cosa c'√® dietro l'ultima mossa del Dragone

In questa notizia si parla di: droni - sparati - artiglieria - cosa

Ovviamente Orsini diffonde informazioni false, oltre che sbagliate. Iron Dome è un sistema di difesa a corto raggio C-RAM per razzi, proiettili di artiglieria e droni. Per i missili balistici, usa Arrow, David's Sling e THAAD (), oltre all'aviazione e a ship-launc Vai su X

Droni sparati dall'artiglieria: cosa c'√® dietro l'ultima mossa del Dragone; Nella trappola di Kherson: i civili inseguiti e uccisi dai ‚Äúdroni giocattolo‚ÄĚ; India-Pakistan, √® sempre pi√Ļ guerra. Vance: ¬ęNon ci riguarda¬Ľ.

Droni sparati dall'artiglieria: cosa c'è dietro l'ultima mossa del Dragone - La Cina ha testato con successo una nuova tecnologia che potrebbe trasformare la guerra moderna e garantirle un importante vantaggio in fase di combattimento. Secondo ilgiornale.it

Droni Bramara nel cortile della Cina: ecco cosa possono fare le nuovi armi killer - Con una gittata operativa fino a 2,5 chilometri questi droni possono colpire i bersagli con precisione. Lo riporta msn.com