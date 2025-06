Droga nel centro storico due arresti | Aveva oltre cento grammi di cocaina in casa

Nel cuore pulsante di Genova, un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di due uomini stranieri trovati in possesso di oltre cento grammi di cocaina. Durante controlli nel centro storico, i militari hanno scovato un 35enne della Guinea che si aggirava con atteggiamento sospetto, rivelando così un grave traffico di droga. La lotta allo spaccio urbano continua: ecco come i carabinieri stanno proteggendo la città dai pericoli delle sostanze illecite.

Nel corso dei controlli nel centro storico, i carabinieri della compagnia Genova centro hanno arrestato due uomini stranieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il primo intervento riguarda un 35enne originario della Guinea, notato dai militari mentre si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

