Droga Meloni | distrugge la vita noi non ci arrendiamo a indifferenza

In un mondo in cui la droga minaccia di spegnere speranze e distruggere vite, la nostra risposta deve essere decisa e senza sosta. Non ci arrenderemo all’indifferenza: ogni vita recuperata è una vittoria contro l’oscurità . È il momento di agire con coraggio, abbracciando chi si trova nel vortice della dipendenza e dimostrando che la rinascita è possibile. Perché il futuro può ancora essere scritto, con determinazione e solidarietà .

Roma, 26 giu. (askanews) – “La droga distrugge la vita, e rende schiavi e succubi. La dipendenza non ha l’ultima parola, e chi è caduto può ritrovare la speranza. Non intendiamo rassegnarci all’indifferenza, e faremo tutto ciò che è necessario per restituire dignità e futuro a chi è caduto nell’abisso della droga. Sono alcuni dei messaggi fondamentali che intendiamo ribadire oggi, in occasione della Giornata mondiale contro le droghe istituita dalle Nazioni Unite”. E’ quanto afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Questo governo ha messo in campo un impegno straordinario per combattere la droga e prevenire le dipendenze, accompagnando questo sforzo da un investimento record in termini economici, pari a circa 165 milioni di euro, circa il doppio di quanto disponibile negli anni precedenti – sottolinea la premier -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: droga - distrugge - vita - indifferenza

Take away della droga nel boschetto, Brumotti 'distrugge' l'accampamento degli spacciatori - Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia ha scoperto e smantellato un importante punto di spaccio nel boschetto di Origgio, distruggendo l'accampamento degli spacciatori.

Translate post#Droga, #Meloni: distrugge la vita, noi non ci arrendiamo all’indifferenza Vai su X

“Perseguitata da mio figlio, mi ha distrutto casa” #LaVitaInDiretta Vai su Facebook

Droga, Meloni: distrugge la vita, noi non ci arrendiamo all’indifferenza; Meloni: Investimento record da 165 milioni per prevenire le dipendenze; Droga, la battaglia che non si ferma: il Governo raddoppia i fondi e chiama tutti a raccolta per restituire dignità e futuro a chi è caduto nell’abisso della dipendenza.

Droga, Meloni:distrugge la vita, noi non ci arrendiamo a indifferenza - La dipendenza non ha l’ultima parola, e chi è caduto può ritrovare la speranza. Riporta msn.com

Contro il muro di droga e indifferenza - Vita.it - Studenti, uomini di cultura, spettacolo e giornalisti alla giornata dedicata da San Patrignano all’educazione e alla ... Scrive vita.it