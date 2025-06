Droga la battaglia che non si ferma | il Governo raddoppia i fondi e chiama tutti a raccolta per restituire dignità e futuro a chi è caduto nell’abisso della dipendenza

la speranza a chi si trova intrappolato nell'abisso della dipendenza. È un impegno collettivo che mira a ricostruire vite, offrendo supporto e nuove opportunità di rinascita. La battaglia contro la droga è lunga e difficile, ma con determinazione e solidarietà possiamo riscrivere il futuro di chi ha perso la propria strada. Perché nessuno deve essere lasciato solo in questa lotta.

Un abisso che inghiotte sogni, relazioni, identità. La droga non lascia scampo: distrugge la vita, rende schiavi, cancella la speranza. Ma la dipendenza non è una condanna definitiva. Oggi, nella Giornata mondiale contro le droghe istituita dalle Nazioni Unite, il messaggio è chiaro: nessuno deve essere lasciato solo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Oggi abbiamo avuto la gioia e l’onore di partecipare all’udienza di Papa Leone XIV in Vaticano, in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. Accanto al Santo Padre anche il sottosegretario Alfredo Mantovano, in ra Vai su Facebook

Governo Meloni: impegno rafforzato contro la droga con investimenti record e collaborazione delle comunità - Il governo italiano nel 2025 raddoppia i fondi a 165 milioni di euro per la lotta alla droga, puntando su prevenzione, riabilitazione e collaborazione con enti, comunità e operatori del settore. Lo riporta gaeta.it

Fentanyl, la droga letale. C’è la stretta del governo: «Può diffondersi in Italia». Dopo i primi sequestri fermato un medico a Roma - Il Messaggero - C’è la stretta del governo: «Può diffondersi in Italia». Da ilmessaggero.it