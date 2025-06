Droga 7.000 in cura ai Serd E cresce l’uso improprio di farmaci tra i più giovani

L’allarme sulle dipendenze tra i giovani si intensifica: il consumo di droga 7000 cresce, con un aumento dell’uso improprio di farmaci come ansiolitici e oppioidi. Isernare una generazione più vulnerabile è fondamentale, ma secondo Riglietta, «una quota significativa di casi ancora sfugge alle statistiche». È il momento di intervenire per tutelare il futuro, combattendo efficacemente questa piaga crescente.

DIPENDENZE. Riglietta: «Ma c'è un'ampia quota che non si intercetta». Boom di sostanze sintetiche. Allarme ansiolitici e oppioidi tra i ragazzi.

