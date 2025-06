Dritto e Rovescio saluta la stagione tra geopolitica e polemiche nuziali

Dritto e Rovescio chiude la stagione tra tensioni geopolitiche e polemiche nuziali, offrendo uno sguardo approfondito sui temi caldi del momento. La puntata di questa sera, giovedì 26 giugno, sarà l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, con un interessante approfondimento sul contesto internazionale e le questioni di attualità più scottanti. Non perdete questo finale stagionale ricco di spunti, perché l’estate si avvicina, ma le questioni importanti non vanno in vacanza.

Ultimo appuntamento stagionale con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, che con la puntata in onda questa sera, giovedì 26 giugno, è pronto a salutare il prime time di Rete 4 per la pausa estiva. Una volta terminato l’appuntamento quotidiano con 4 di Sera in access, Del Debbio aprirà la prima serata con un’intervista al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, per un approfondimento sui principali scenari di crisi internazionale. A seguire, il dibattito si amplia sui conflitti in corso: dalle scelte strategiche annunciate da Donald Trump per una possibile nuova stagione di pace, al contributo dell’Italia in questo contesto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio saluta la stagione tra geopolitica e polemiche nuziali

