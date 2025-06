Dritto e Rovescio saluta la stagione tra geopolitica e polemiche nuziali

Con l’ultimo appuntamento stagionale di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ci accompagna tra tensioni geopolitiche e polemiche nuziali, lasciando il palco a un’estate di riflessione. Questa sera, giovedì 26 giugno, il nostro talk show si congeda fino a settembre, aprendo con un’intervista esclusiva al Capo di Stato Maggiore della Difesa. L’approfondimento sui temi caldi ci aiuterà a riflettere su quanto ci attende nel prossimo futuro.

Ultimo appuntamento stagionale con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, che con la puntata in onda questa sera, giovedì 26 giugno, è pronto a salutare il prime time di Rete 4 per la pausa estiva. Una volta terminato l’appuntamento quotidiano con 4 di Sera in access, Del Debbio aprirà la prima serata con un’intervista al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, per un approfondimento sui principali scenari di crisi internazionale. A seguire, il dibattito si amplia sui conflitti in corso: dalle scelte strategiche annunciate da Donald Trump per una possibile nuova stagione di pace, al contributo dell’Italia in questo contesto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio saluta la stagione tra geopolitica e polemiche nuziali

In questa notizia si parla di: dritto - rovescio - saluta - stagione

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio 2025 - Questa sera, 15 maggio 2025, alle 21:25 su Rete 4, Paolo Del Debbio presenta un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio.

#Garlasco: le novità sull'ultima colazione di Chiara Poggi #DrittoeRovescio in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity Vai su Facebook

Dritto e rovescio: Puntata del 16 aprile Video; Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio sempre più megafono del governo Meloni; Dritto e Rovescio, perché salta e non va in onda stasera.

Dritto e Rovescio saluta la stagione tra geopolitica e polemiche nuziali - Dritto e Rovescio, argomenti ed ospiti della puntata del 26 giugno 2025. Come scrive davidemaggio.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista un generale per spiegare i possibili scenari di guerra per l'Italia - Oggi 26 giugno 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Si legge su affaritaliani.it