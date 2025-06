Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 26 giugno 2025

Stasera su Rete 4, alle 21:25, torna "Dritto e Rovescio" con Paolo Del Debbio, pronto a esplorare le notizie più calde di attualità, politica e società. Con ospiti di spicco e analisi approfondite, il programma promette di tenerti aggiornato e coinvolto in temi di grande rilievo. Sei curioso di scoprire chi interverrà e quali argomenti saranno al centro della scena? Ecco tutte le anticipazioni per una serata all'insegna dell'informazione e del confronto.

. Questa sera, giovedì 26 giugno 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervisterà il generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore per la Difesa per un approfondimento sui principali scenari di crisi internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 giugno 2025

In questa notizia si parla di: ospiti - dritto - rovescio - anticipazioni

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio 2025 - Questa sera, 15 maggio 2025, alle 21:25 su Rete 4, Paolo Del Debbio presenta un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio.

Stasera in tv, anticipazioni Dritto e Rovescio e Donne sull’orlo di una crisi di nervi: gli ospiti di Chiambretti e Del Debbio • Stasera in tv, quali saranno gli ospiti di Chiambretti e di Del Debbio. I nomi. Vai su X

Iva Zanicchi sta per tornare in Rai! La famosa cantante emiliana sarà tra gli ospiti fissi di "BellaMa’ di Sera", il programma condotto da Pierluigi Diaco, a partire dalla prossima stagione. In un'intervista ha espresso la sua gioia per questo ritorno: "Sono felicissim Vai su Facebook

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista un generale per spiegare i possibili scenari di guerra per l'Italia; Dritto e rovescio stasera in tv giovedì 5 giugno su Rete 4: ospiti e anticipazioni del talk con Paolo Del Debbio; Dritto e rovescio stasera in tv giovedì 1° maggio su Rete 4: ospiti e anticipazioni dello show con Paolo Del Debbio.

Dritto e Rovescio saluta la stagione tra geopolitica e polemiche nuziali - Dritto e Rovescio, argomenti ed ospiti della puntata del 26 giugno 2025. Come scrive davidemaggio.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista un generale per spiegare i possibili scenari di guerra per l'Italia - Oggi 26 giugno 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Riporta affaritaliani.it