DREHER anima l’estate 2025 con un tour in Puglia e un nuovo concorso

L’estate 2025 si accende di energia e sapore con Dreher, protagonista di un emozionante tour in Puglia e di un entusiasmante concorso. La birra che incarna spensieratezza, goliardia e solarità torna a coinvolgere il cuore del Sud Italia, portando allegria, gusto e tante sorprese. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna di divertimento e tradizione, perché questa avventura è solo all’inizio!

L'estate si fa calda. e Dreher si prepara a rinfrescarla con un'ondata di eventi, gusto e divertimento! La birra sinonimo di spensieratezza, goliardia e solarità, infatti, prosegue il suo rilancio tutto made in Sud e, dopo aver presentato la nuova immagine delle sue iconiche referenze L'Originale e La Radler e lanciato la nuova special edition L'Adorata, disponibile solo nel Sud Italia e solo per il 2025, Dreher è ora pronta ad animare l'estate 2025 sulle note di "Portaci da Bere!", dando il viaal tour sui litorali pugliesi e ad un nuovo atteso concorso nei punti vendita del Meridione.

