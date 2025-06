Drammatico incidente domestico | Antonio 41 anni cade sulla vetrata rotta di una porta finestra e muore dissanguato Indagano i Carabinieri di Sora e Arpino

Una tragedia sconvolge la tranquilla comunità di Arpino e Isola del Liri: Antonio Altilia, 41 anni, ha perso la vita in un incidente domestico drammatico che ha lasciato tutti senza parole. Cadendo sulla vetrata rotta di una porta finestra, si è dissanguato nel suo stesso domicilio. Le indagini dei Carabinieri di Sora e Arpino sono in corso per chiarire le dinamiche di questa terribile fatalità, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico episodio ha scosso la comunità di Arpino e di Isola del Liri nella serata di ieri, quando Antonio Altilia, un uomo di 41 anni, ha perso la vita in un incidente domestico nella località Moncisterna. L’uomo è deceduto a causa di una grave ferita che ha subito mentre si trovava nell’abitazione dove risiedeva con il fratello, la madre e il nipote. Un incidente misterioso. Le indagini dei Carabinieri sono attualmente in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando alle prime informazioni, Antonio Altilia sarebbe morto a causa di una forte emorragia dopo essere caduto sulla vetrata di una porta finestra, la quale è andata in frantumi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Drammatico incidente domestico: Antonio, 41 anni, cade sulla vetrata rotta di una porta finestra e muore dissanguato. Indagano i Carabinieri di Sora e Arpino

