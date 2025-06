Dramma nel salernitano | imprenditore trovato morto in un uliveto

Una tragica scoperta scuote il cuore del Salernitano: un imprenditore di 53 anni è stato trovato morto in un uliveto a Ceraso. Il dolore e lo sconcerto si diffondono tra i familiari, che da ore attendevano notizie. Le circostanze della morte rimangono avvolte nel mistero, lasciando la comunità sgomenta e in cerca di risposte. In questo momento di grande tristezza, si uniscono preghiere e speranze di chiarimenti.

Dolore e sconcerto, nel tardo pomeriggio di ieri, a Ceraso, dove un imprenditore di 53 anni è stato trovato morto in un uliveto. I familiari dell’uomo, che era residente a Vallo della Lucania, non avevano più sue notizie da ore. Le cause del decesso non sono ancora chiare. L'uomo lascia la moglie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

