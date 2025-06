Draft Nba | da Flagg a Niederhauser tutte le scelte gli scambi e i look più folli

La notte delle scelte Nba riserva sempre sorprese: ecco com'è andata, tra scambi, lacrime e vestiti sgargianti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Draft Nba: da Flagg a Niederhauser, tutte le scelte, gli scambi e i look più folli

Arriva la prima mossa di Brad Stevens che scambia con Portland Jrue Holiday per Anfernee Simons e due seconde scelte Un ringraziamento di cuore a Jrue che rimarrà sempre nella storia della franchigia come un tassello fondamentale del banner 18 Vai su Facebook

Cooper Flagg numero 1 del Draft 2025 per i Dallas Mavericks, Harper n. 2 per gli Spurs, Bailey scende alla 5 per Utah. Tutte le scelte del primo giro - Come previsto Cooper Flagg è la prima scelta assoluta del Draft 2025 per i Dallas Mavericks: l'ala da Duke è considerata un talento generazionale. Si legge su eurosport.it

NBA, stanotte il Draft: tanto talento, tutti dietro a Cooper Flagg - L’occasione per tante franchigie per trovare l’elemento intorno al quale costruire il presente e il futuro. Scrive msn.com