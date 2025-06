Draft NBA 2025 | Cooper Flagg prima scelta assoluta con i Dallas Mavericks

La notte al Barclays Center di Brooklyn ha regalato emozioni indimenticabili con il draft NBA 2025, segnando un nuovo capitolo nella lega. La grande novità della suddivisione su due giornate, introdotta lo scorso anno, ha reso ancora più attesa la selezione dei talenti. Tra le sorprese e le aspettative, Cooper Flagg, il giovane straordinario di Duke, si è assicurato il primo posto: un talento che promette di rivoluzionare il futuro dei Dallas Mavericks e dello sport americano.

Si è svolta questa notte, al Barclays Center di Brooklyn (New York), la prima metà del draft NBA 2025. Confermata la novità del 2024 con la divisione su due giornate della scelta dei giocatori da parte delle varie franchigie della lega professionistica americana: domani ci sarà lo spazio per il secondo giro (e qualche piccola speranza a Saliou Niang è rimasta). Alla numero 1 inevitabilmente Cooper Flagg: il nome del più ala che guardia di Duke era oramai quello più gettonato da settimane, se non mesi, ed è anche stata particolarmente elevata la fortuna dei Dallas Mavericks nell’acquisirne le prestazioni, perché nella draft lottery le possibilità dei Mavs di avere la prima chiamata assoluta erano dell’1,8%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Draft NBA 2025: Cooper Flagg prima scelta assoluta con i Dallas Mavericks

