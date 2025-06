Dove vedere in tv Paolini-Haddad Maia oggi WTA Bad Homburg 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti il grande match tra Jasmine Paolini e Beatriz Haddad Maia al WTA500 di Bad Homburg, scopri dove seguire in diretta TV e streaming. La sfida, in programma domani alle 11:30, promette emozioni intense sulla verde erba tedesca. Ecco tutto ciò che devi sapere sull’orario, il programma e le modalità per vivere questa emozionante giornata di tennis.

Domani, giovedì 26 giugno, Jasmine Paolini sarĂ nuovamente in campo e affronterĂ la brasiliana B eatriz Haddad Maia nei quarti di finale del WTA500 di Bad Homburg. Sull’erba tedesca, la toscana andrĂ a caccia del pass per le semifinali, ma la sfida si presenta complicata per le caratteristiche della sudamericana. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-HADDAD MAIA DALLE 11.30 Haddad Maia, infatti, ha piegato quest’oggi l’ucraina Elina Svitolina, mettendo in mostra un tennis convincente e potente su questa superficie. Un aspetto di cui l’azzurra dovrĂ tener conto, soprattutto per la poca brillantezza manifestata nella sfida d’esordio contro la canadese Leylah Fernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Haddad Maia oggi, WTA Bad Homburg 2025: orario, programma, streaming

