Dove vedere in tv Italia-Cina Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di volley e vuoi seguire in diretta l'emozionante sfida Italia-Cina valida per la Nations League 2025, non perdere tempo! Scopri dove vedere il match in TV, streaming e gli orari di programmazione, per vivere ogni punto con intensità e passione. La nostra Nazionale si prepara a scrivere un'altra pagina memorabile: la nostra...

Venerdì 27 giugno (ore 23.00) si giocherà Italia-Cina, incontro valido per la Nations League di volley maschile. Dopo aver esordito contro la Polonia a Chicago (USA), gli azzurri torneranno nuovamente in campo per fronteggiare la formazione asiatica: i Campioni del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno comunque prendere con le pinze un avversario insidioso e che potrebbe creare dei grattacapi in alcuni frangenti. La nostra Nazionale andrà a caccia di un risultato fondamentale in ottica qualificazione alla Final Eight: servirà un successo per continuare a inseguire l’ammissione agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Cina, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Translate postVITTORIA ITALIA Gli azzurri rimontano la Polonia dal 2-1 e si portano al terzo posto in classifica di Volley Nations League Appuntamento a venerdì sera alle 23:00 per il ritorno in campo contro la Cina ? #ItaliaPolonia #VNL #DAZN Vai su X

L’episodio che ha destato polemiche è avvenuto durante la partita di Nations League vinta dall’Italia contro la Cina. L’atteggiamento dell’opposto azzurro, ammonito dall’arbitro, non è piaciuto Vai su Facebook

l'Italia non si ferma più: Cina battuta 3-0; VNL: è un’Italia da record, superata anche la Cina 3-0; Nations League, l'Italvolley travolge anche la Cina: è l'ottavo successo per le azzurre.

Pallavolo: Nations League, Italia batte la Polonia a Chicago - Alla Now Arena di Chicago gli azzurri di coach De Giorgi superano i campioni d'Europa allenati da Grbic per 3- Secondo ansa.it

Paola Egonu, bufera per un gesto contro un'avversaria in Italia-Cina. Lei si difende: «Non sono una bulla» - Paola Egonu si è dovuta difendere, intervenendo pubblicamente dopo la bufera che si è creata intorno a lei. Lo riporta msn.com