Dove vedere in tv il sorteggio di Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti il tanto atteso sorteggio di Wimbledon 2025, scopri dove e come seguirlo in diretta! Dalla tradizionale presenza in TV agli streaming online più affidabili, ti guiderò tra orari, programmi e piattaforme per vivere ogni minuto di questo evento iconico. Preparati a scoprire le sorti dei tuoi tennisti preferiti e a entrare nel vivo delle emozioni di Wimbledon!

Sarà di scena domani il sorteggio di Wimbledon 2025, un autentico rito per il tennis che va a compiersi secondo le sue solite norme: testa di serie numero 1 da una parte, numero 2 dall’altra, e poi c’è solo da incrociare le dita per questo o quel tennista in termini di fortuna. Sono tante le tradizioni che si andranno a replicare: l’apertura al lunedì per Carlos Alcaraz (che porta direttamente al martedì Jannik Sinner), l’apertura al martedì per Barbora Krejcikova, i campioni in carica in sostanza. E ce n’è un’altra piuttosto particolare: a Wimbledon, se il meteo a Roehampton oggi sarà benevolo, si effettuerà il sorteggio a qualificazioni già completate, cosa non esattamente comune all’interno del consesso tennistico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il sorteggio di Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

