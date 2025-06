Dove vedere in tv il Settecolli di nuoto 2025 oggi | orari 26 giugno programma streaming

Sei pronto a vivere l’emozione del Trofeo Settecolli di nuoto 2025? Oggi, giovedì 26 giugno, si inaugura l’edizione n.61 al Foro Italico, con gare che promettono spettacolo e record. Scopri dove guardare la diretta TV, gli orari e il programma streaming per non perdere nemmeno un secondo di questa emozionante giornata. Preparati a tifare i nostri campioni e seguire ogni salto verso i Mondiali di Singapore!

Oggi, giovedì 26 giugno, prima giornata di gare nel Trofeo Settecolli di nuoto. L'edizione n.61 del meeting del Foro Italico prende il via e i punti di interesse non mancano. Al di là di quello che potranno essere i risultati nelle singole gare, in molti casi sarà anche il tempo siglato, legato in casa Italia alla qualificazione ai Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. LA DIRETTA LIVE DEL SETTECOLLI DI NUOTO ALLE 9.00 E ALLE 18.00 Chi il pass iridato già ce l'ha è Thomas Ceccon. Il campione olimpico e primatista mondiale dei 100 dorso ha già centrato l'obiettivo nella sua esperienza in Australia.