Dove va la mobilità sostenibile

Dove va la mobilità sostenibile? Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys, ci guida attraverso un viaggio tra innovazione e responsabilità ambientale. Con una storia di successi e ambiziosi obiettivi futuri, il suo percorso evidenzia come trasporto intelligente e sostenibile siano ormai elementi chiave per un domani più verde. Scopriamo insieme le rotte tracciate da uno dei protagonisti più influenti del settore e le sfide che ci attendono...

Mobilità, trasporto sostenibile, innovazione. Sono queste le principali direttrici su cui si muove a livello internazionale Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys. Una storia di primi traguardi raggiunti e nuovi obiettivi da realizzare, come racconta in una lunga intervista pubblicata di recente sul quotidiano spagnolo Expansión. Tanti i fronti aperti e i temi di cui si è dibattuto, come il ruolo di Mundys, il futuro di Abertis in Spagna grazie all’alleanza con ACS, e le nuove aree su cui il gruppo vuole investire, a cominciare dal settore strategico del trasporto aereo, con uno sguardo sempre attento alla sostenibilità, puntando con forza sulle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dove va la mobilità sostenibile

