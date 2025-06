Dove non arrivò Mao potrebbe arrivare il papa Il complesso rapporto tra Cina e Chiesa Cattolica

Dove non arriva Mao, potrebbe arrivare il Papa: un dialogo delicato e complesso tra la Santa Sede e la Cina. Il rapporto tra la Chiesa cattolica e la Repubblica Popolare è da sempre un terreno minato, ma negli ultimi anni le dinamiche sono cambiate, aprendo nuove possibilità di dialogo e collaborazione. Un tema che, se ben gestito, potrebbe ridefinire il futuro delle relazioni internazionali tra poteri spirituali e politici.

Papa Leone si troverà presto ad affrontare uno dei dossier più strategici e intricati della politica estera della Santa Sede: il rapporto con la Repubblica Popolare Cinese. Un tema che, per decenni, è stato gestito con cautela estrema dalla diplomazia vaticana, ma che negli ultimi anni ha assunto una centralità nuova anche per Pechino. A spingere il Partito Comunista Cinese ad aprirsi a un confronto con la Santa Sede non è stata una spinta religiosa, bensì un’urgenza politica nata da un vuoto ideologico e spirituale sempre più evidente all’interno della società cinese. In un suo commento pubblicato da The Appia Institute, il sinologo Francesco Sisci ripercorre le tappe del dialogo in questione. 🔗 Leggi su Formiche.net