Dove è finito l’uranio dell’Iran? I dubbi sullo spostamento e il rischio di un grande bluff

Dove è finito l’uranio dell’Iran? Questa domanda alimenta dubbi e tensioni internazionali, tra smentite ufficiali e sospetti di bluff. Gli oltre 40 chili di materiale ad alta arricchimento al 65% sembrano essere un punto chiave di una partita di potere che va ben oltre i confini di Teheran. Mentre le versioni si contraddicono, l’interrogativo resta: cosa nasconde realmente il programma nucleare iraniano?

Dove è finito l’uranio dell’Iran? Che fine hanno fatto gli oltre 40 chili di materiale arricchito al 65% U-235 di Teheran? I seguaci di Ali Khamenei hanno detto di averlo spostato prima dell’ attacco degli Stati Uniti al sito di Fordow. Ma secondo l’amministrazione Usa è una bufala. Mentre la Cia sostiene di avere informazioni di intelligence credibili sull’intero programma nucleare civile dell’Iran: è stato severamente danneggiato e gli impianti colpiti sono stati distrutti. Questo porterà a ritardare il programma di anni. Il rapporto. Donald Trump ha sentito il bisogno di scrivere in maiuscolo che il programma nucleare di Teheran è stato devastato. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Ft: “Nessuno sa dove sia finito l’uranio arricchito” - L'incertezza avvolge il destino dell'uranio arricchito dall'Iran, di cui si perdono tracce dopo le operazioni militari.

